Lüks rezidansta dehşet: Bir kadını öldürüp intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, bir kadını silahla öldürüp bir kişi yaraladı, ardından intihar etti.

Son Güncelleme:
Lüks rezidansta dehşet: Bir kadını öldürüp intihar etti

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, siteye gelen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sitede ikamet eden bir kadını silahla vurarak öldürdü. Bu sırada görgü şahidi bir başka kişiyi de silahla yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son Güncelleme:
Çorum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı Çorum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bu iki baharatı karıştırıp 1 kaşık tüketen düz duvara tırmanıyor! 200 yıldır biliniyor Bu iki baharatı karıştırıp 1 kaşık tüketen düz duvara tırmanıyor! 200 yıldır biliniyor
Fatih Camii'nde imamı ve araya girmek isteyen kişiyi bıçaklamıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Fatih Camii'nde imamı ve araya girmek isteyen kişiyi bıçaklamıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
“Kızıl Goncalar”ın yeni yayın tarihi açıklandı! FOX TV geri adım atmıyor “Kızıl Goncalar”ın yeni yayın tarihi açıklandı! FOX TV geri adım atmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır
Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası' İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'
Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım' Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım'