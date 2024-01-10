Fatih Camii'nde imamı ve araya girmek isteyen kişiyi bıçaklamıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı!

Fatih Camisinde imam Galip Usta ile Bilal Erdem'e bıçakla saldırıp ağır yaralayan Ömer Salgın'ın ifadesinden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Ömer Salgın'ın savcılık ifadesinde "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Salgın, ifadesinde beş vakit namaz kılan biri olduğunu ve okuduğu şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsız olmasından dolayı öfkesini imama yansıttığını söyledi.

"AİLESEL PROBLEMLER YAŞADIM"

Şüpheli Ömer Salgın'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, ikamet adresinin ise Bursa Nilüfer olduğu bilgisine ulaşıldı.

39 yaşındaki şüpheli, savcılığa verdiği ifadede ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

Herhangi bir sağlık probleminin olmadığını söyleyen şüpheli Ömer Salgın, "Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım" ifadelerini kullandı.

"BEŞ VAKİT NAMAZ KILAN BİRİYİM"

Fatih Camii'ne vakit namazları için gittiğini belirten Ömer Salgın, "Beş vakit namaz kılan bir kişiyim. Son olarak ortağım S.İ. isimli şahsın eski eşim M.S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

"OKUDUKLARIM İLE VAAZLARDAKİ BİLGİLER TUTARSIZDI"

İfadesinde, saldırıda kullandığı bıçağın kendisine ait olduğunu söyleyen Ömer Salgın, "İmamların iyiliği temsil eden kişilerden olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te dün saat 19.15 sularında Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, Ömer Salgın, iddiaya göre camide tekbir getirdiği için kendisini uyaran imam Galip usta ile o esnada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

TUTUKLANDI

Saldırgan Ömer Salgın, kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, emniyet işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine getirilmişti. Savcılık tarafından 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Salgın, sevk maddesi uyarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.