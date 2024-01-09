AKP'li Elazığ Belediye Başkanı, AKP'li vekile saldırdı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibi Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdı.

Elazığonline.com'un haberine göre: Seçim öncesi SKM toplantısı sırasında yaşanan olayda arbede çıktı. Çıkan arbade de salona Şerifoğulları ve ekibi girmesiyle salon karıştı. Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya yapılan saldırının ardından AK Parti’de olaylar büyüdü.

İddia edilen bilgilere göre, yapılan SKM toplantısında toplantıya katılan herkes sıra ile söz alıp seçim çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sunarken, söz sırası Milletvekili Nazırlı'ya geldiğinde, Vekil Nazırlı; "Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini ve o doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını belirtiyor."

Bir başka iddiaya göre vekil Nazırlı'nın bu sözleri üzerine Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları toplantı esnasında; "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin şeklinde ifadelerde bulunurak vekil Nazırlı'ya su şişesi fırlatıyor. Bu olayların üzerine Başkan Şerifoğulları ve vekil Nazırlı bir birine giriyor. Başkan Şerifoğulları’nın ekibinin içeri girmesiyle salon iyiden iyiye karıştığı ve polisin parti binasına giriş çıkışları yasakladığı, parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gelen bilgiler arasında.