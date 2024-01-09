DEM Parti’den CHP’ye iade-i ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyarette bulunacak.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Aralık’ta DEM Parti’yi ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarla bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise "Siyasi partiler sorunu diyalog ile çözer. Bu kadar sorun yaşandığı bu süreçte muhalefet partilerinin daha çok ihtiyacı var. Umarım ilerideki süreçte de diyalog ve müzakere sürecini devam ettirirler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz" dedi.