Ne soru önergesi, ne kanun teklifi vermiş! 8 aydır milletvekili olan Murat Kurum'un Meclis'te varlığı ile yokluğu birmiş

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığını açıkladığı Murat Kurum'un milletvekili olduğu 28'inci dönem boyunca hiç soru önergesi vermediği ya da kanun teklifi hazırlamadığı öğrenildi.

Ne soru önergesi, ne kanun teklifi vermiş! 8 aydır milletvekili olan Murat Kurum'un Meclis'te varlığı ile yokluğu birmiş

AKP'nin İstanbul'dan başkan adayı olarak gösterdiği ve aynı zamanda 28. Dönem milletvekilliği yapan Murat Kurum'un, Meclis faaliyetinden bu yana hiç söz almadığı, kanun teklifi hazırlamadığı, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmadığı ortaya çıktı.

Meclis kayıtlarına göre, Kurum'un 28. Dönem Milletvekili olarak Meclis Genel Kurul konuşmasını sadece "ant içme" töreni sırasında yaptığı belirlendi.

Kayıtlarda aynı zamanda Çevre Komisyonu Başkanı da olan Kurum'un komisyon konuşmasının olmadığı da görülüyor.

Ne soru önergesi, ne kanun teklifi vermiş! 8 aydır milletvekili olan Murat Kurum'un Meclis'te varlığı ile yokluğu birmiş - Resim : 1

Ne soru önergesi, ne kanun teklifi vermiş! 8 aydır milletvekili olan Murat Kurum'un Meclis'te varlığı ile yokluğu birmiş - Resim : 2

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