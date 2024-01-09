Erdoğan, Büyükekşi'ye Bakan Bak ile talimat göndermiş: İstifa etsin!

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının, organizasyonu düzenleyen yetkililerin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk fotoğraflı tişörtlerle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine iptal edilmesinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik eleştiriler sürüyor. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, olayların arkasından Erdoğan'ın 'istifa et' talimatının Büyükekşi'ye iletildiğini iddia etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Türkcell Süper Kupa final mücadelesi, Suudi Arabistan yönetiminin Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişört ve pankartlara izin vermemesi üzerine iptal edilmişti.

Bu tutum karşısında sahaya çıkmayı reddederek Türkiye'ye dönen Fenerbahçe ve Galatasaray yönetiminin kararı karşısında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi zor anlar yaşarken, Büyükekşi'ye bir kötü haber de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'tan geldi.

"ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ"

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dedikodu dolaşıyor etrafta duyuyorum, kulağıma geliyor. Güya Spor Bakanı Osman Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "İstifa et Cumhurbaşkanımız istiyor" demiş. Büyükekşi de demiş ki "Ben sizin söylemenizle istifa etmem kendisi bana söylesin. Ben şu anda istifa etmem EURO 2024 var ben bu şampiyonaya gideyim ondan sonra edeceksem de edeyim"

BİR AY İÇERİSİNDE 3 SKANDAL YAŞANMIŞTI

Hakem kararları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan TFF yönetimi, özellikle son aylarda adeta ateş hattında yürüyor.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitişinde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girerek Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan skandallar zinciri, bir hafta sonrasında İstanbulspor'un, Trabzonspor karşısında sahadan çekilmesiyle sürmüştü.