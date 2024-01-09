Sergen Yalçın ilk galibiyetini aldı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Bitexen Antalyaspor karşılaştı. Mücadele 1-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın ertelenen maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Bitexen Antalyaspor karşılaştı.
Mücadele 1-0 Antalyaspor lehine sona erdi. Maçta gol; 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti. Galibiyet hasreti süren Pendikspor ise 15 puanda kaldı.