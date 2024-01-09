Beşiktaş Fernando Santos'u KAP'a bildirdi: İşte sözleşme detayları ve ilk açıklamalar

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, Şenol Güneş ile başlayıp ardından Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile devam eden antrenörlük yolculuğundan sonra, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaşmaya varmıştı.

Siyah beyazlı ekip Santos'u KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

'KULÜBÜ İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Fernando Santos Portekiz Milli Takımı ile 2016 yılında EURO 2016'yı kazanmıştı ve kadrosunda Quaresma bulunuyordu.

Portekizli çalıştırıcı, imza töreninde şu açıklamayı yaptı:

"Buraya gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz. Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti. Beşiktaş maç kazanacak. Birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedefi. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyon olmak, kupalar kazanmaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem