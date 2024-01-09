Rusları 'Erik Dalı' oynattırarak ısıttı: Ebrar Karakurt'un 40 sayılık rekoru taraftarları mest etti
Ebrar Karakurt'un 40 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta takımı maçı 3-1 kazanınca, Rus taraftarlar 'Erik Dalı' oynayarak galibiyetin ve güzel oyunun tadını çıkardı.
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Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, Rus voleybol seyircilerini kendine aşık etti.
Rusya Kadın Voleybol Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Karakurt, Dinamo Moskova maçında kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.
Kaliningrad, setlerde 3-1 kazandığı maçta milli yıldız, 40 sayıyla maçı tamamladı ve yeni bir şahsi kariyer rekoru elde etti. Ebrar'ın son rekoru 34 sayıydı.
Maç bitiminde Ebrar için tezahürat yapan taraftarlar, galibiyeti ve güzel oyunu 'Erik Dalı' oynayarak taçlandırdı.
Milli voleybolcu da galibiyeti 'Erik Dalı' ile kutladı.
Kaynak: Gerçek Gündem