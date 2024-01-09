Fatih Cami'ndeki bıçaklı saldırıda iki kişi yaralanmıştı: Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bıçaklı saldırı olayı dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ö.S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor.

SELEFİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Zanlı hakkında bir paylaşımda bulunan gazeteci Alican Uludağ, şahsın selefi olabileceğini söyledi.

Uludağ "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem'i bıçaklayarak ağır yaralayan Ö.S Zanlı Selefi çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Selefi Müslümanların kurduğu örgütler arasında IŞİD de bulunuyor.

Kaynak: İHA