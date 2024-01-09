Şimdi de 'Fig Coin' dolandırıcıları ortaya çıktı: Mağdurlar arasında bürokratlar da var... 'Dolandırıcılar hakim ve savcılarla hareket etti' iddiası

Türkiye’de son yıllarda artan dolandırıcılık skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, şimdi de Ahmet Turgut Buruk tarafından üretilen, ‘yerli ve milli kripto para birimi’ olarak tanıtılan Fig Coin mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyor. Mağdurların arasında bürokratların da olduğu iddia edilirken, dolandırıcıların arasında da hakim ve savcıların da olduğu ileri sürüldü.

Ahmet Turgut Buruk 2020 yılında, Fig Coin ile Fig Vault yazılımlarını geliştirerek piyasaya sürmüştü. Binlerce kişi, tüm birikimleriyle, hatta evlerini ve arabalarını satarak Fig Coin isimli kripto parayı aldı. Kripto paraların kontrolü, alış ve satış işlemleri ile takibini ise Fig Vault isimli bir sistem üzerinden yapmaları gerektiği belirtildi.

Hatta 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde Ordu Ünye’deki bir otelde yapılan lansman toplantısında 81 milyon adet Fig Coin ile Fig Vault adı verilen online kripto hesap cüzdanının tanıtımı yapıldı. Toplantıda Fig Coin’in yakında uluslararası kripto para borsalarında da yer alacağı ve bu sayede hızla değerleneceği anlatıldı.

880 BİN DOLAR TOPLANDI

Mağdurların iddiasına göre, Fig Coin’i üreten Ahmet Turgut Buruk ile ortakları coin satışı adı altında kısa sürede 880 bin dolar topladı. Çok büyük paralar kazanacaklarına inandırılanlar, gayrimenkullerini, araçlarını satıp Fig Coin almakla yetinmediler, ailelerinin, akrabalarının ve arkadaşlarını da ikna edip Fig Coin almalarını sağladılar.

Aralarında birçok bürokratın da yer aldığı mağdurların iddiasına göre vurgun da bundan sonra başladı ve hesaplarındaki coin’lere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan mağdurlar, 12 kişilik organize suç örgütü tarafından dolandırıldıklarını belirtti. Bu 12 kişi arasında hakim ve savcının da olduğu belirtildi.

Suç duyurusunda, Adalet Bakanlığı’nda üst düzey görevi olan hâkim S.B.’nin, suç örgütünün ikinci ismi olduğu ve konumunu kullanarak mağdurları korkutup sindirdiği belirtildi. Ayrıca Cumhuriyet savcısı S.K.’nin de suç örgütü içerisinde yer aldığı ifade edildi.

‘7 MİLYON 700 BİN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER’

Mağdurlar, suç duyurusunda bulundukları şüphelilerin 7 milyon 700 bin dolarlık haksız kazanç elde ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Örgüt yöneticisi olan şüpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkil müştekilerin ve çok sayıda Fig Coin yatırımcılarının sistem üzerinde bulunan Fig Vault isimli kripto para cüzdanlarına müdahale ederek yatırımcıların ve bu arada müvekkillerin izni ve bilgisi olmaksızın kripto para cüzdanlarında bulunan Fig Coin'lerini ele geçirdiler.

Bir banka yöneticisi veya memuru nasıl ki, bankada hesabı bulunan bir kimsenin hesabına el koyamayacak ya da hesap sahibinin rızası dışında hesabı üzerinde herhangi bir iş ve işlemde bulunamayacak ise, kripto para yatırımcısı olan müvekkillerimizin hesabı üzerinde de şüpheliler istedikleri gibi tasarrufta bulunamazlar.”

“110 BİN DOLAR YATIRDIM”

Dolandırıldıklarını belirten yurttaşlar ve bürokratlar çok sayıda belgeyi de savcılığa teslim etti. Ancak yürütülen soruşturma 13 Haziran 2023 tarihinde “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı. Soruşturma esnasında ifadesi alınan savcı S.K., 15 bin dolarlık coin aldığını ve zarar ettiğini, kimseyi dolandırmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı’nda üst düzey görevi olan hakim S.B. ise 110 bin dolarlık yatırım yaptığını ve tıpkı savcı S.K. gibi zarar ettiğini iddia etti. Yurttaşlar soruşturmanın kapatılmasına itiraz etse de Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği itirazı 11 Eylül 2023 tarihinde reddetti.

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ DE DOLANDIRILDIĞINI SÖYLÜYOR

Mağdurların suç örgütünün başı olduğunu iddia ettiği ve Fig Coin’i piyasaya süren Ahmet Turgut Buruk ise kendisinin de dolandırıldığını öne sürerek, “Sabah bir uyandım kasa boşaltılmış. Müdür bana paralar çalındı dedi. Bu işin en büyük mağduru benim. 23 Ocak’ta davam var hatta. Ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Ben davada mağdur durumdayım” ifadelerini kullandı.

‘BİR SÜRÜ HAKİM, SAVCI YEĞENLERİM VAR’

Buruk, hakim ve savcıyla birlikte hareket etmesine dair de şunları söyledi:

“Benim amcam Türkiye’nin en büyük hakimlerinden, yargıçlarından biri. Bir sürü hakim, savcı yeğenlerim, kuzenlerim var benim. Hakimle savcıyla oturmak suç mu? Ben valiyle de bakanla da oturuyorum. Suç mu? Söz konusu hakim ve savcıyı lansmanıma davet ettim dinlesinler diye. Ülkede herkes borsa oynuyor. Beni dolandıranlar arasında da Tarım Bakanlığı bürokratı M.A.K. var. Siz bu haberi yaparsanız büyük baskı ile karşılaşırsınız.”