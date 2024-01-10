Çorum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD'da yer alan bilgilere göre Çorum Mecitözü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 00.34 olarak açıklanırken derinliği 16.81 km olarak kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI

AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.