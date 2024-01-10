BUDO’nun 12 seferi iptal edildi

Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'da seferler yapılamıyor.

BUDO’nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş
ING Bank'ın emekli promosyonu belli oldu! Bankalar arasındaki yarışta son durum ING Bank'ın emekli promosyonu belli oldu! Bankalar arasındaki yarışta son durum
Lüks rezidansta dehşet: Bir kadını öldürüp intihar etti Lüks rezidansta dehşet: Bir kadını öldürüp intihar etti
Çorum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı Çorum'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır
Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası' İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'
Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım' Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım'