Tacizci okul müdürünün yargılandığı davada karar çıktı

Ankara’da bir ilkokulda birlikte görev yaptığı okul müdür yardımcısına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okul müdürünün yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

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Tacizci okul müdürünün yargılandığı davada karar çıktı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Azmi Y. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi. Yaklaşık 30 yıldır memur olduğunu ve bu sürecin 20 yıllık bölümünde müdür olarak farklı okullarda görev yaptığını söyleyen sanık Azmi Y., "Bu okullarda birlikte çalıştığım hiç kimseye benden şikayetçi olacak bir eylemim olmadı. Müştekiyle karşılıklı mesajlaştık sadece. Görüntülere gelecek olursak sadece şakalaştık, benim hatam şakalaşmak oldu" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Mağdur kadının avukatı ise, "Savcının mütalaasına katılıyoruz, cezalandırmanın da bu yönde yapılmasını istiyoruz. Sanığın olay tarihinde müvekkilimin amiri konumunda olması ve kamu otoritesinin kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanarak zincirleme şekilde müvekkilime cinsel saldırıda bulunduğu ispatlanmıştır. Bu nedenle emsal teşkil edecek şekilde üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Azmi Y. "zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "zincirleme şekilde cinsel tacizden" ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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