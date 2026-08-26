Suriye'de Taşlar Yerinden Oynuyor: Ömer Çelik Ankara'nın Yol Haritasını Duyurdu: 'Önemli Bir Eşik Geçildi'

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Suriye politikasında yaşanan tarihi dönüşümler ve bölgesel dinamikler, iktidar kanadından gelen üst düzey açıklamalarla netlik kazanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'nin geleceğine yönelik Ankara'nın stratejik bakış açısını kamuoyuyla paylaştı.

'SOYLU MÜCADELESİNE TARİH ŞAHİTTİR'

Açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın krizin ilk günlerinden bu yana izlediği politikaları hatırlatarak başlayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman kararlılıkla desteklediğini belirten Sözcü, komşu ülkenin geleceğe tek bir parça halinde bütün olarak ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi.

'SDG'NİN FESHİ VE ŞARA YÖNETİMİ ÖNEMLİ BİRER EŞIK'

Suriye sahasındaki askeri ve idari tasfiyelere değinen Ömer Çelik, SDG'nin feshedilmesini iç bütünlüğün güçlendirilmesi yolunda çok önemli bir milat olarak yorumladı.

Bölgedeki yeni idari yapılanmaya da değinen Çelik, "Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor" diyerek sahadaki yeni diplomatik iklimi desteklediklerini işaret etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.



Suriye’nin egemenliğinin ve toprak… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 26, 2026

'KÜRT KARDEŞLERİMİZ İÇİN DE AYDINLIK BİR GELECEK'

Ankara'nın kırmızı çizgisi olan terörle mücadele stratejisini "kardeşlik" ekseninde ele alan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘terörsüz bölge’ hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor."

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından inşa edilen "kardeşlik siyaseti" doğrultusunda, Suriye ve tüm komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği ve refahı adına atılacak her olumlu adımı desteklemeyi sürdüreceklerini beyan ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi