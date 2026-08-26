Tekstil Fabrikasında Can Pazarı! Metrelerce Yükseklikten Zemine Düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren bir tekstil firmasında dehşet dolu anlar yaşandı. Malzeme taşınan yük asansörünün halatının kopması sonucu 4. kattan tabana çakılan Suriye uyruklu işçi ağır yaralanırken, ihmal şüphesiyle firma yetkilisi emniyete götürüldü.

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Tekstil Fabrikasında Can Pazarı! Metrelerce Yükseklikten Zemine Düştü
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İstanbul'un tekstil atölyeleriyle yoğun ilçelerinden Gaziosmanpaşa, bugün öğle saatlerinde ciddi bir iş kazasına sahne oldu.

Yenimahalle'de bulunan bir tekstil firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörüyle birlikte 4. kattan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, firma yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA

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