Şam'daki Zirvenin Ardından Tarihi Karar: YPG Feshedildi

YPG'nin de çatısı altında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kendini feshettiğini duyurdu. Kararı, Şam'daki zirvenin ardından SDG lideri Mazlum Abdi açıkladı.

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Şam'daki Zirvenin Ardından Tarihi Karar: YPG Feshedildi
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Suriye yönetimi ile 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakata varan münfesih terör örgütü PKK'ya bağlı YPG/SDG, örgüt yapısına ilişkin yeni bir karar açıkladı. SDG lideri Mazlum Abdi, tarihi kararı başkent Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada duyurdu. Abdi, yapının bağımsız askeri güç olarak faaliyetlerine son verdiğini ve bağlı unsurların Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini söyledi.

BARIŞ VURGUSU

Abdi, "Bugün Suriye tarihinin önemli bir sayfasını kapattığımız ve başlığı barış, istikrar ve ülkenin yeniden inşası olan yeni bir sayfa açmaya başladığımız tarihi bir anda duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin 'savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah döneminden barış dönemine' geçişin başlangıcı olmasını istediklerini söyleyen Abdi, Suriye'nin yeniden inşasına odaklanacaklarını kaydetti.

KÜRTÇE EĞİTİM HAKKI MESAJI

Abdi açıklamasında Kürtçe eğitim hakkına da değindi. Kürtçe eğitim hakkının Kürtlerin uzun süredir talep ettiği haklardan biri olduğunu belirten Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ana dilde eğitim konusunda açık ve kapsayıcı bir tutum sergilemesini istediklerini söyledi. Abdi, mevcut kararın uygulanması için bu yıl çalışma yürütüleceğini ve ilerleyen dönemde bu alanda yeni adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA-ANKA

Etiketler
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) YPG Suriye
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