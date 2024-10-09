'Sur Katili'nin Babasına Sorduğu Son Soru Şoke Etti! Katliamdan Bir Gün Önce...

'Sur katili' Semih Çelik'in babasının polise verdiği ifadedeki detaylar dikkat çekti. Baba Çelik, oğlunun kendisine en son "Baba seni nasıl öldüreyim?" diye sorduğunu söyledi. Öte yandan babanın 'oğlunun kasapta çalışırken uyuşturucuya alıştığını' söylemesi üzerine ekipler Semih Çelik'in uyuşturucuyu kimden aldığını bulmak için çalışma başlattı.

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'Sur Katili'nin Babasına Sorduğu Son Soru Şoke Etti! Katliamdan Bir Gün Önce...

Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katleden Semih Çelik'in babasına sorduğu son soru duyanların kanını dondurdu. Cinayetlerden sonra Semih’in babası A. Çelik polise ifade verdi. Babanın polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği öğrenildi.

Semih Çelik’in her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı belirlendi. Yeni Şafak’ın haberine göre, bir süre kasaplık yapan Çelik’in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

Cinayete ilişkin Uzuner ve Halil ile Çelik'in dijital materyalleri inceleniyor. Gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarından ulaşılacak bilgi üzerine operasyon yapılacak. Baba A.Çelik’in 'oğlunun kasapta çalışırken uyuşturucuya alıştığını' söylemesi üzerine de İstanbul Narkotik Şube ekipleri Semih’in uyuşturucuyu kimden aldığını bulmak için çalışma başlattı.

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