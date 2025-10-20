Şüpheli Araçtan 1 Kilo Skunk Çıktı
Lüleburgaz’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan sürücü B.O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 170 gram skunk ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine B.O.A. yönetimindeki aracı Lüleburgaz’da durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu.
Gözaltına alınan sürücü B.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA