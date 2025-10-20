Şüpheli Araçtan 1 Kilo Skunk Çıktı

Lüleburgaz’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan sürücü B.O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Araçtan 1 Kilo Skunk Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 170 gram skunk ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine B.O.A. yönetimindeki aracı Lüleburgaz’da durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Kırklareli
Cami Avlusuna Terk Edilen Bebek, Ölmek Üzereyken Bulundu Cami Avlusunda Bebek Bulundu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler