Şüphe Üzerine Durduruldu, İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı

Kütahya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapan ekipler uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta iç çamaşırına gizlediği 41,65 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şüphe Üzerine Durduruldu, İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araç ve araç içerisindeki E. O ve V. S. şahıslar üzerinde yapılan aramada, E.O. isimli şahsın iç çamaşırına gizlenmiş 41,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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