Sultangazi'de İki İETT Otübüsü Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var

Sultangazi'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk iki yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Sultangazi'de İki İETT Otübüsü Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Sultangazi'de İki İETT Otübüsü Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de İki İETT Otübüsü Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var - Resim : 2

Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

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