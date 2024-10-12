Oğlunu Isıran Köpeğin Sahibini Bıçakladı

Edirne'de bir kişi, oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Oğlunu Isıran Köpeğin Sahibini Bıçakladı

Edirne merkez Atatürk Mahallesi'nde, 11 Ekim Cuma günü yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Ağlayarak babasının yanına giden çocuk, sokaktaki köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Öfkelenen baba, köpeğin sahibiyle görüşmeye gittiğinde, ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli baba, köpeğin sahibini bıçakla yaraladı.

Oğlunu Isıran Köpeğin Sahibini Bıçakladı - Resim : 1

KÖPEĞİN SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu Isıran Köpeğin Sahibini Bıçakladı - Resim : 2
Öfkeli baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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