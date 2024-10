Pütürge Belediye Başkanı, Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutladı

Sülük, bu özel günün, tüm dünyadaki kız çocuklarının potansiyelini, hayallerini ve haklarını hatırlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.



Ancak bu yılki kutlamaların gölgesinde, Türkiye’de yaşanan çocuk cinayetlerinin derin acısının bulunduğuna dikkat çekti. "Her bir kız çocuğu, geleceğin umut ışığıdır. Onlar, hayal kurma, öğrenme ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hakkına sahiptir" diyen Sülük, son zamanlarda yaşanan trajik olayların bu hakların ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Başkan Sülük, her kaybın yalnızca bir hayatın sona ermesi değil, aynı zamanda ailelerin, toplumların ve geleceğin çalınması anlamına geldiğini ifade etti. Sülük, "Bugün, bize düşen görev, kız çocuklarının seslerini duyurmak, onlara güvenli bir dünya sağlamak ve her türlü şiddete karşı durmaktır" dedi.

Sülük, güçlü bir toplumun temellerinin koruma, destek ve sevgi olduğunu hatırlatarak, "Kız çocukları, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulduğunda, dünyayı değiştirecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

