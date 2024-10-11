Tekirdağ'da Korkunç Kaza: Biri Bebek 4 Kişi Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da Korkunç Kaza: Biri Bebek 4 Kişi Öldü

Faruk Aksan (37) idaresindeki otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 aylık bebek ise ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu'dan Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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