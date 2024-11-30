'Suçum Güzel Olmak' Diyen Yazgül'ün Son Hali Şoke Etti

Eşi ve eltileri ile yaşadığı problemler nedeniyle geçmişte Esra Erol’un programına katılan ve “Tek suçum güzel olmak” sözleriyle izleyenlerin aklına kazınan sosyal medya fenomeni, yaşadığı değişimle ‘yok artık’ dedirtti.

Armağan Çağlayan’ın YouTube programına katılan ve şimdilerde TikTok yayıncılığı yapan Yazgül’ün programda yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair samimi itiraflarda bulunan Yazgül Karakaş, “Şimdi ne iş yapıyorsun?” sorusuna yanıt verdi ve TikTok yayıncısı olduğunu, ‘fena para kazanmadığını’ söyledi.

Armağan Çağlayan’ın “geçimini nasıl sağlıyorsun?” sorusuna da yanıt veren Yazgül, “Deniz Bey var şu anda bana bir ev açtı. Kendisi İngiltere'de yaşıyor” dedi ve Deniz Beyin kim olduğunu da şöyle açıkladı:

“Sevgilim oluyor. O da yayıncı. Bana bir ev açtı, 6 ay kiramı ödeyecek. Ama bugün yarın kapının önüne koyacak mı bilmiyorum. Ben onu TikTok'ta gündeme getirdim o da bana destek veriyor.”