Su Isıtıcısı Can Aldı: 19 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 19 yaşındaki Gülcan Bilici elektrikli su ısıtıcısına dokunarak acı bir şekilde hayatını kaybetti.

Olay, sabahın erken saatlerinde Güngör Mahallesi’nde yaşandı. Üniversite sınavına hazırlanan ve dershaneye giden Gülcan, sahura kalktığında yüzünü yıkamak için elektrikli su ısıtıcısına dokundu. Ancak, bu basit hareket genç kızı bir anda ölümle yüzleştirdi.

Akıma kapılan Gülcan, çığlıklarıyla ailesini alarma geçirdi. Hızla sağlık ekiplerine haber verildi ve genç kız, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA