Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Köpek Beslemeyi Yasakladılar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu, 20 Şubat tarihli kararıyla üniversite yerleşkelerinde köpek beslenmesini yasakladı. Kararda, yerleşkelerde köpek beslemenin, köpek getirilmesinin ve mamayla beslemenin yasaklandığı, bu kurala uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı bildirildi.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Üniversite öğrencileri ise karara tepki gösterdi. 4. sınıf öğrencisi Harun Yahya Güley, dört yıldır köpekleri beslediklerini ve hiç saldırıya uğramadıklarını söyledi. Öğrencilerden İlayda Pelin Akbaş, hayvanların açlık ve soğuk nedeniyle agresifleşebileceğini, ancak toplatılmaları yerine daha insancıl çözümler bulunması gerektiğini ifade etti. Müberra Ilpan ise alınan kararın hayvanların yaşama hakkını ihlal ettiğini belirterek, köpeklerin kendilerine hiçbir zarar vermediğini ve su ile mama ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşıladıklarını söyledi. Öğrenciler, bu kararın bir an önce geri çekilmesini talep etti.

Kaynak: DHA