CHP’li Gürer’den Meclis’te Veteriner Hekimler İçin Çağrı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, veteriner hekimlerin yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekerek, bu meslek grubuna yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gürer, veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına yapılan yasal düzenlemelerden yeterince faydalanamadığını ve bu durumun meslekte adaletsizliğe yol açtığını söyledi.

“Çalışan ve emekli veteriner hekimler, diğer meslek gruplarına yönelik yapılan yasal düzenlemeler sonrasında özlük haklarında yaşanan hak kayıplarının ve adaletsiz uygulamaların giderilmesini talep etmektedir. Bu adaletsizlikler bir an önce son bulmalıdır” diyen Gürer, veteriner hekimlerin sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

'ACİLEN YERİNE GETİRİLMELİ'

Veteriner hekimlerin sağlık çalışanlarıyla benzer riskler taşıdığını belirten Gürer, sağlıkta şiddet yasasının kapsamının genişletilerek veteriner hekimleri de kapsaması gerektiğini ifade etti. Gürer, "Veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmayı talep ediyor. Onlar da sağlık çalışanlarıdır ve şiddete karşı korunmalıdır. Bu talepleri haklı bir taleptir ve acilen yerine getirilmelidir" diye konuştu.

Gürer, yerel yönetimlerde veteriner hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için belediyelerde Veteriner İşleri Daire Başkanlıklarının kurulması gerektiğini söyledi. Gürer, "Bu talep, hayvan sağlığı ve halk sağlığı için büyük önem taşıyor" dedi.

Veteriner hekimlerin sadece Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde değil, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı gibi farklı kurumlarda da görev alabileceklerini belirten Gürer, "Bu, hem mesleki istihdamı artıracak hem de kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltecektir” dedi.

'HER KÖYE BİR VETERİNER HEKİM'

CHP'li Gürer, “İşsiz kalan veteriner hekimler, modern hayvancılık işletmeleri kurabilmek için faizsiz kredi ve teşvik uygulamalarının başlatılmasını talep ediyor. Bu, hem istihdamı artıracak hem de hayvancılık sektörünü canlandıracaktır” ifadelerini kullandı.



Hayvancılığın yapıldığı her köye bir veteriner hekim görevlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Gürer, “Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde veteriner hizmetlerinin erişilebilir olması için her köye bir veteriner hekim görevlendirilmesi gerekiyor. Bu, hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

'MAAŞLAR İYİLEŞTİRİLSİN'

Veteriner hekimlerin maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğine dikkat çeken Gürer, şunları söyledi: “Veteriner hekimler, zorlu çalışma koşullarına rağmen düşük maaşlarla çalışıyor. Maaşlarında iyileştirme yapılması, mesleğin cazibesini artıracak ve hak ettikleri değeri görmelerini sağlayacaktır” .

Veteriner hekimlerin taleplerinin dikkate alınması çağrısını yineleyen Gürer, “Veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve halk sağlığı için büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak yaşadıkları hak kayıpları ve adaletsiz uygulamalar, mesleği icra etmelerini zorlaştırıyor. Bu talepler bir an önce dikkate alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.





Kaynak: Haber Merkezi