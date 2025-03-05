Elektrik Panosunda Art Arda Patlamalar Yürekleri Ağızlara Getirdi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir sitenin elektrik panosunda art arda meydana gelen patlamalar yürekleri ağızlara getirdi.

Dün akşam saatlerinde, Tahtakale Mahallesi Ispartakule'deki Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan bir sitede elektrik panosunda art arda patlamalar yaşandı. Daha sonra yangın meydana gelirken Çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Trafonun hemen yanında bulunan otomobilin sahibi de patlamalar nedeniyle tedirgin oldu.

Alev alan elektrik kutusundaki yangına site görevlileri müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü ve bina kontrol edildi. Elektrik panosundaki patlamaları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA