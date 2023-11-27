Starbucks'ta kahve içenlere saldırıyorlar ama... BBP'nin kurucuları arasında yer alan ismin İsrail'e sevkiyata devam ettiği ortaya çıktı

Metin Cihan'ın radarına giren isimler arasına İsrail'e sevkiyata devam eden BBP kurucuları arasında yer alan Mustafa Semerci de eklendi.

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Starbucks'ta kahve içenlere saldırıyorlar ama... BBP'nin kurucuları arasında yer alan ismin İsrail'e sevkiyata devam ettiği ortaya çıktı

Türkiye’den İsrail’e giden gemileri araştıran gazeteci Metin Cihan’ın radarına Denizli’den ihracat yapan şirketler arasında Pamukkale Kablo’nun patronu Mustafa Semerci de eklendi.

Semerci’nin aynı zamanda Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucuları arasında yer alması dikkat çekti.

Cihan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ““İsrail’in kablo tedarikçilerinden birinin Pamukkale Kablo olduğunu tespit ettim. Şirket adını buraya yazdım. Sahibi BBP kurucusu çıktı. Filistin’e dua İsrail’e gemi gönderenleri tespit ettikçe duyurmaya devam edeceğim. İsrail’e sevkiyatı durdur!” ifadelerini kullandı.de

BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil'in paylaşımlarını anımsatan Metin Cihan, "Arkadaşları starbucks basıp kahve içen insanlara saldırıyor. bu arada, partisinin kurucu yöneticisi israil'e milyon dolarlık sevkiyat yapıyor" diye yazdı.

Cihan’ın paylaşımını yanıtlayan Şengil ise, “Siz yazınca haberim oldu. Kim ki İsrail ile ticaret yapıyor benim hasmımdır. Kim olursa olsun!!!” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İsrail BBP - Büyük Birlik Partisi Starbucks Denizli
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