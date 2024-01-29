"Starbucks'a zam geliyor" iddiası

Kahve zinciri Starbucks'ın ürünlerine şubat ayından itibaren zam yapacağı öne sürüldü.

"Starbucks'a zam geliyor" iddiası

Ünlü kahve zinciri markası Starbucks'ın, 1 Şubat tarihinden itibaren ürünlerine zam yapacağı ileri sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.

Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada dolaşan listeye göre, en düşük içecek 35 TL ile çay oldu.

Bazı kahvelerin ise büyük boy fiyatı 125 liraya kadar çıktı.

İşte fiyat listesi:

"Starbucks'a zam geliyor" iddiası - Resim : 1

Etiketler
Starbucks Zam
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Taşeron işçilerden Adana'da eylem Taşeron işçilerden Adana'da eylem
Bozulan turşuların en büyük nedeniymiş! Turşuya lezzet katan tek teknik... Bozulan turşuların en büyük nedeniymiş! Turşuya lezzet katan tek teknik...
ÇOK OKUNANLAR
Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi
Şubat ayında aşkı bulacak 3 burç belli oldu: Kaderleri değişecek! Şubat ayında aşkı bulacak 3 burç belli oldu
Fatih Altaylı tarih ve oran verdi: Emekliye bir zam daha yapılabilir Emekliye bir zam daha yapılabilir
Endişeler artıyor: 3 il için deprem riski! 3 il için deprem riski!