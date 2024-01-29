Taşeron işçilerden Adana'da eylem

Tüm Kamu Çalışanları Derneği üyesi taşeron işçiler, Adana’da düşük ücretlere tepki göstermek, kadro talebinde bulunmak için bir araya gelerek hak talebinde bulundu. Eylemde, “Kamuda kölelik istemiyoruz”, “İşçi burada sendika nerede” sloganı atan işçiler, “Çakma memurluk değil asıl kadro istiyoruz”, “Belediye şirket işçileri kamuda çalışıyor ama kadrolu değiller” dövizlerini taşıdı.

“İŞÇİYE SAHİP ÇIKMAYAN SENDİKALARIN TAMAMINI PROTESTO EDIYORUZ”

Tüm Kamu Çalışanları Derneği Başkanı Halit Önük, şunları söyledi:

“Ufacık çocuklar da gelmiş buraya, annelerinin babalarının haklarını alıyorlar ama bir kesim insanlar da bunların buraya gelmesini engelleyenler var. Burada sendika var mı hiç? Yok. Sıkıntı burada. 2011 yılından beri bu mücadelenin içindeyiz. Diyoruz ki; bu işçilerin aidatını alıyorsunuz, cebinize para koyuyorsunuz. Onların parası ile yemek yiyorsunuz, arabalara biniyorsunuz neredesiniz? Niye bu işçilere sahip çıkmıyorsunuz? Hala taşeronluk var.

Birilerinin cebine parayı koyacağız, gezecek lüks arabalarla Türkiye’yi, eğlenecek sizin paranızla. Kim olursa olsun dersini vermemiz gerekiyor. Şunu diyeceksiniz, ‘Bir günlük yevmiye için akşama kadar çalışıyorum. Bir günlük yevmiyemi alıyorsun benim hakkımı neden savunmuyorsun’. Maalesef bize engel oluyorlar, bu meydanın dolu olması gerekiyordu. Burada biz işçiye sahip çıkmayan sendikaların tamamını protesto ediyoruz.

Burada taşeron işçileri var, kimler var? Karayolları çalışanları var. Kimler var? Aile Sağlığı Merkezi çalışanları var. Taşeronluğu bitirdik diyorsunuz ya, bitmedi; 900 bin taşeron işçisi var. Belediye şirket işçileri, karayolları çalışanları, ASM, geçici işçi… Allah aşkına bunların hepsini bir araya getirin, kadrolarını verin siz de kurtulun biz de kurtulalım.

900 bin taşeron işçisi var. Şu anda belediyeler ve il özel idareler dahil 900 bin taşeron işçi var. Ben ufak bir hesap yaptım, 900 bin üzerinden taşeron firmaya yüz lira kar payı verilmiş olsa ayda 900 milyon, yılda 1 milyar 80 milyon TL para yapıyor. Bu devletimizin cebinden çıkıyor, birilerinin cebine giriyor. İşte buna dur diyoruz. Devletimiz zarar etmesin, işçilerimiz haklarını alsınlar. Diyoruz ki; kadrosunu ver, 9 bin kişi kadrosuna geçsin. devletimiz de kar elde etsin. Taşeron firmalara vermiş olduğunuz paranın yarısı devletin cebinde yarısı işçilere verin. Geçici işçiliği bitirelim dediler, genel seçimlerden önce. ‘Geçici işçiliği ülkenin gündeminden çıkarıyoruz’ dediler. Hala geçici işçiler var.”

“İŞTEN ÇIKARILMA KAYGISININ SON BULMASI ADINA ELLERİ NASIR TUTMUŞ EMEKÇİLERİN KADRO HAKKI SÖZDE ÖZDE VERİLMELİDİR”

Karayolları işçilerinin mağduriyetini dile getiren karayolları taşeron işçilerinin sözcüsü Eser Aslan şunları dedi:

“Bizler karayollarında taşeron olarak çalışan yol bakım onarım, müşavir firma, tünel bakım, rutin bakım ve HGS işçileri olarak ağır ve tehlikeli iş kolunda yıllardır kuruma ve vatandaşlara hizmet etmekteyiz. Kışın ayazında kar kürer, yazın sıcağında asfalt döken, yolların bakım onarımı ve kontrolünü sağlamaktayız. Yollarda can kurtaranlar olarak ilan edilen bizler, iş güvencesi istiyoruz. Her seçim öncesi kadro sözü verilip dışarıda bırakılan biz karayolcular artık ayrım yapılmaksızın kadro sözünün verilmesini istiyoruz. 2018 yılında KHK ile verilen kadroda, ihale şartnameleri, anahtar teslim, yapım işi, müşavir firma, yüzde 70, ar-ge, danışmanlık ihale şartnameleri yüzünden mağdur edilirken yeniden mağdur olmak istemiyoruz. Karar Hükmünde Kararname’nin 23’üncü ve 24’üncü maddesince 4734 sayılı kanun der ki, ‘Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz edilen işlerde çalışma esnasında KHK’dan yararlanılır’ diye belirtilmektedir.

Bizler kurumun asıl işini yapmaktayız; bizler geçici değil, süreklilik arz eden işleri yapmaktayız. Yapılacak işleri eski ve yeni kadrolu işçiler ile birlikte yapmaktayız. Fakat kadrolular ile aramızda adil olmayan bir maaş farkı vardır. Bu da iş barışına aykırıdır. Sayın yetkililer, sizler bize kadro sözü verdiniz; artık sözlerin tutulmasını, iş güvencemizin olmasını, işten çıkarılma kaygısının son bulması adına elleri nasır tutmuş emekçilerin kadro hakkı sözde özde verilmelidir. Yıllardır kadro bekleyen taşeron ailelerinin beklediği kadro müjdesi, seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den talep etmekteyiz.”



