Sözcü Yazarı Nedim Türkmen'in Kızından Acı Yardım Çığlığı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Facianın yaşandığı otelde Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesinin de bulunduğu bildirildi. Türkmen’in kızı Ala Türkmen’in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.

Ala Türkmen Instagram paylaşımında, “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullandı.

Nedim Türkmen ve ailesinden halen haber alınamadı.

Kaynak: Haber Merkezi