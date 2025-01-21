Sobaya Tiner Döken İşçi Alevler İçinde Kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama işletmesinde sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 26 yaşındaki F.D. yaralandı. Patlamanın ardından alevler içinde kalan işçinin vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Sobaya Tiner Döken İşçi Alevler İçinde Kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Olay, bir demir doğrama işletmesinde, sobaya tiner dökülmesi sırasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, demir doğrama işletmesinde çalışan 26 yaşındaki F.D., iş yeri içerisinde sobaya bidon ile tiner dökerken tinerin parlaması sonucu bidon patladı. Patlamayla birlikte F.D.'nin vücudu alev aldı ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Sobaya Tiner Döken İşçi Alevler İçinde Kaldı - Resim : 1
Olayı gören komşu iş yeri Acar Yangın Sistemleri'nin çalışanları, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan F.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası yaralı, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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