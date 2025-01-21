Müstakil Evden 6 Kamyon Çöp Çıktı
Odunpazarı'nda Yılmaz D'ye ait tek katlı müstakil evden kötü koku şikayeti üzerine yapılan çalışmada, 6 kamyon çöp çıkarıldı. Teneke, pet şişe, plastik poşet ve ambalaj atıklarından oluşan çöpler, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne taşındı.
Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D'ye ait, 2 sene önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenilen tek katlı müstakil evden kötü koku geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Ekipler, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 6 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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