Müstakil Evden 6 Kamyon Çöp Çıktı

Odunpazarı'nda Yılmaz D'ye ait tek katlı müstakil evden kötü koku şikayeti üzerine yapılan çalışmada, 6 kamyon çöp çıkarıldı. Teneke, pet şişe, plastik poşet ve ambalaj atıklarından oluşan çöpler, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne taşındı.

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Müstakil Evden 6 Kamyon Çöp Çıktı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D'ye ait, 2 sene önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenilen tek katlı müstakil evden kötü koku geldiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Müstakil Evden 6 Kamyon Çöp Çıktı - Resim : 1

6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Ekipler, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 6 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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