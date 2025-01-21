Çine'de İzinsiz Kazıya Suçüstü

Aydın’ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerle birlikte el dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam ediyor.

Çine'de İzinsiz Kazıya Suçüstü

Aydın'da Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş Mahallesi Ömerağa Deresi mevkiinde sit alanlarının kontrolü amacıyla gerçekleştirilen devriye esnasında jandarma ekipleri 2 kişinin durumundan şüphelendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan incelemede M.K. ve S.D. isimli 2 şüpheli şahıs, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bir adet el dedektörü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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