16 Yaşındaki Çocuk Otobüs Kaçırdı! Araçlara Çarpıp Olay Yerinden Kaçtı
İstanbul Güngören Ayazma Caddesi'nde, 16 yaşındaki bir çocuk dedesine ait Metro Turizm otobüsünü kaçırdı. Kaçırılan otobüs, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara yol açtı.
Olay, dün gece saatlerinde Güngören Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin Metro Turizm'e ait otobüsünü kaçırdı. Çocuk, kaçırdığı otobüsle sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı.
Otomobillere zarar veren çocuk ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Otobüsün araçlara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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