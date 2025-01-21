Bolu'da Yangının Çıktığı Otelde Kalan Sözcü Yazarına Ulaşılamıyor

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Restoran bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede oteli sardı. Feci yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi ise yaralandı.

SÖZCÜ YAZARINA ULAŞILAMIYOR

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı olduğu öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde konaklayan Türkmen'den sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, yangının çıktığı otelde incelemelerde bulunmak üzere bugün Bolu'ya gideceği bildirildi.

Siyasi isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." diye yazdı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb’im milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu üzücü olayda dileğimiz vefat sayısının artmaması ve yaralıların sağlığına kavuşması. Geçmiş olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum." diye yazdı.

Kaynak: Sözcü