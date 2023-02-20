Soylu ‘yol şartları geciktirdi’ demişti, Karaismailoğlu ‘ulaşım kesintisiz sağlandı’ dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesi için "Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını" söyledi. İçişleri Bakanı Soylu ise yol şartları ve havalimanı kapalı olduğu için yardımların geciktiğini ifade etmişti.

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Soylu ‘yol şartları geciktirdi’ demişti, Karaismailoğlu ‘ulaşım kesintisiz sağlandı’ dedi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında devletin afet bölgelerine zamanında ve yeterli desteği göndermemesi tepkilere neden olurken, hükümetten iki farklı açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da yaptığı açıklamada “Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını” belirtti.

Bakanlığın, vatandaşların ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını söyleyen Karaismailoğlu, deprem bölgesinde zarar gören birkaç yolun da kısa sürede onarıldığını dile getirdi.

"YOLLAR KAPALI DİYE YARDIM GECİKTİ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karaismailoğlu ile aynı fikirde değil... Soylu, depremin ardından yolların kapalı olmasının, yardımın gecikmesine neden olduğunu söylemişti.

Soylu, 13 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, “Ertesi sabah yollar, havalimanı kapalı olduğu için, doğalgaz olmadığı, ekmek fırınları çalışmadığı için vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak durumundaydık ve buradaki tüm marketleri polis marifetiyle açtık” demişti.

17 Şubat’ta bir televizyon programında, deprem sonrası yardımda devletin geç kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt olarak Soylu, “Herkes yetişmek için çabaladı. Depremin şiddeti, yaygınlığı, hava ve yol şartları müdahalede etkili oldu” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı ayrıca, depremde pisti hasar gördüğü için uzun süre kapalı kalan Hatay Havalimanı’na işaret ederek “Koşullar, havalimanlarının kapalı olması, telefonların çekmiyor olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilemesi evet bir zaman diliminde alana ulaşmayı zorlaştırdı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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