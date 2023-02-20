Kadıköy'de 'uzaktan eğitim' protestosuna polis müdahalesi: 23 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ülke genelinde üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararına tepki gösteren öğrencilerin protesto gösterileri ile açıklamaları sürüyor. Bugün de Kadıköy'de üniversite öğrencilerinin yapmak istediği, uzaktan eğitim kararı protestosu, kaymakamlıkça, "Toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceği" gerekçesiyle yasaklandı.

Bu yasaklama kararına karşın üniversiteliler, protestolarını gerçekleştirmek için Süreyya Operası önünde toplanmaya çalıştı. Öğrenciler, uzaktan eğitime geçilmesine tepkilerini dile getirirken, "Öldüren deprem değil devlet" şeklinde sloganlar da attı. Polisin engellemesi sonucu öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 öğrenci gözaltına alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da sosyal medya hesabından, “Uzaktan eğitim kararını protesto etmek isteyen öğrenciler Kadıköy Süreyya Operası önünde gözaltına alındılar” paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA