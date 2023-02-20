Gıda mühendislerinden dikkat çeken 'deprem' raporu: 'Sıcak yemek dağıtımı 4 gün sonra başladı

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 kentte büyük yıkıma neden oldu.

Deprem bölgesine iktidarın geç ve koordinasyonsuz müdahalesi tepki çekerken; gıda ve su eksikliği depremin ilk günlerinde karşılanamadı.

GIDA MÜHENDİSLERİNDEN ÇARPICI RAPOR

TMMOB Gıda Mühendisler Odası da yayınladığı bir rapor ile bölgedeki durumu doğruladı.

Raporda, deprem bölgesine tuvalet ve temizlik için temiz suyun 7 gün sonra geldiği belirtilirken; içilebilir nitelikteki sular depremin 3. gününden sonra alana ulaştırılabildiği bilgisi yer aldı.

ÖNCELİKLİ GRUPLARIN BESLENME İHTİYAÇLARI GECİKTİ

Raporda ayrıca öncelikli grupta yer alan bebek, hamile, yaşlı ve kronik hastaların beslenme ihtiyaçları 6. günden sonra kısmen karşılanabildiği belirtildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sıcak yemek dağıtımı bazı noktalarda ancak depremin 4. gününden sonra

başlamıştır.

-Gönüllü ve arama kurtarma ekiplerinin beslenme sorunları 6. günden sonra

çözülebilmiştir.

-Gönüllü ve arama kurtarma ekiplerinin temizlik ve barınma problemleri hala

çözülememiştir.

-Gıda depolama alanları belirlenememiş ve uygun depolama koşulları

sağlanamamıştır.

-Temel gıda maddelerinin AFAD ve KIZILAY tarafından organize istifi ve dağıtım

çalışmaları çok geç başlatılmıştır. Bu sebeplerle koordinasyonunu kendisi sağlayan

sivil mekanizmalar tarafından hala destek çalışmaları yürütülmektedir.

-Dağlık bölgelere 4. günden itibaren sadece sivil inisiyatifler vasıtasıyla yardım

ulaştırıldığı gözlenmiştir.

-Tuvalet ve temizlik amacıyla kullanılacak temiz suyun alanlara getirilmesi ancak 7.

günden sonra sağlanabilmiştir.

-Depremin 6. gününden itibaren bölgeden salgın riskli hastalık haberleri gelmeye

başlamıştır.

-Araç eksikliği, koordinasyonsuzluk ve nitelikli kadro eksikliği gözlenmiştir.

-Soğuk zincir ile taşıma ve depolama araçları hala alanın birçok yerine ulaşabilmiş

değildir.

-Tarım ve Orman Bakanlığı çevre illerde görev yapan personellerini deprem

sahasına geç ve plansız görevlendirmiştir.

-Hayvan kaybımızla ilgili hala bir açıklama yapılmamış ve hasar tespit çalışması

sonucu yayınlanmamıştır.

-Su ve kanalizasyon ekiplerinin çalışmaları hala tamamlanmış değildir.

-Su ile ilgili denetleme izleme çalışmalarına devam edilmeli, bulanıklık ve mikrobiyal

kontroller dışında radyoaktivite değerleri de mutlaka analiz edilmelidir.

-Bölgeye tedbir amaçlı olarak doğalgaz ve elektrik verilememesi kaynaklı hasarın az

yaşandığı ve gıda sanayinin yoğun olduğu illerimizde gıda üretimini sekteye

uğratmıştır.

-Gerek Odamızın gerekse TMMOB’nin ilgili diğer odalarının yazılı ve sözlü işbirliği

talepleri yetkili makamlarca karşılıksız bırakılmış ya da çalışma yapmasına kısıtlı

olarak imkan verilmiştir.