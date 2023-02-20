Tarihi Pertevniyal Lisesi deprem riski nedeniyle boşaltılıyor

İstanbul Valiliği'nin, riskli bulunan 93 okul ile eğitim kurumunun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini açıklamasının ardından okulların tahliye işlemleri devam ediyor.

Riskli okullar arasında bulunan ve 1872 yılından bu yana eğitimine devam eden Pertevniyal Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okula gelerek eşyalarını topladı. Öğrenciler eğitimlerine Şehremini Anadolu Lisesi'nde devam edecek.

Pertevniyal Lisesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "20.02.2023 itibarıyla kardeş ve komşu okulumuz Şehremini Anadolu Lisesinde misafir olacağız. Şehremini Lisesi Müdürü Yüksel Köşker, Müdür Yardımcıları başta olmak üzere okulun tüm öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür ederiz. Bekle bizi PL" ifadeleri yer aldı.