Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi. 

T24'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi. 

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak. 

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