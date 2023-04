Son dakika: Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde can kaybının arttığını duyurdu.

CNN Türk'e konuşan Bakan Soylu, can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı, "Kimliklendirme çalışmaları sürüyor. Vefat sayısı güncellenecek. Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

Soylu, "Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" açıklamasında da bulundu.

'CAN KAYBI SAYILARI GİZLENİYOR MU?'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlercesi de yaralandı. Milyonlarca yurttaş da evini kaybetti.

Can kaybı sayılarına ilişkin birçok uzman isim değerlendirmelerde bulunurken, açıklanan resmi can kayıpları, "Can kaybı sayıları iktidar tarafından gizleniyor mu?" sorularını akıllara getirdi.