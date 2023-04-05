Son dakika: Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, depremde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, "Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

Son Güncelleme:
Son dakika: Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde can kaybının arttığını duyurdu.

CNN Türk'e konuşan Bakan Soylu, can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı, "Kimliklendirme çalışmaları sürüyor. Vefat sayısı güncellenecek. Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

Soylu, "Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" açıklamasında da bulundu.

'CAN KAYBI SAYILARI GİZLENİYOR MU?'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlercesi de yaralandı. Milyonlarca yurttaş da evini kaybetti.

Can kaybı sayılarına ilişkin birçok uzman isim değerlendirmelerde bulunurken, açıklanan resmi can kayıpları, "Can kaybı sayıları iktidar tarafından gizleniyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Etiketler
Deprem Süleyman Soylu
Son Güncelleme:
Bu yılın şanslı burçları! Hiç beklemedikleri anda zengin olacak 3 burç Bu yılın şanslı burçları! Hiç beklemedikleri anda zengin olacak 3 burç
Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor
HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı
Melih Gökçek, ne yapacağını şaşırdı: Marteniçka bileklik hakkında söyledikleri pes dedirtti Melih Gökçek, ne yapacağını şaşırdı: Marteniçka bileklik hakkında söyledikleri pes dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!