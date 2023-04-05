HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı

İnfazını tamamlayan HDP’nin Diyarbakır eski milletvekili İdris Baluken, cezaevinden çıktı.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, Twitter’dan Baluken’in cezaevinden çıktığını, “Aramıza hoşgeldin” paylaşımıyla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Baluken, 2016 yılında HDP’ye yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Kasım’da HDP Ankara genel merkez binasında gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, getirildiği Bingöl’de çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım’da tutuklanmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak” ile suçlanmıştı.