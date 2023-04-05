HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı

HDP'li İdris Baluken, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı

İnfazını tamamlayan HDP’nin Diyarbakır eski milletvekili İdris Baluken, cezaevinden çıktı.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, Twitter’dan Baluken’in cezaevinden çıktığını, “Aramıza hoşgeldin” paylaşımıyla duyurdu. 

NE OLMUŞTU?

Baluken, 2016 yılında HDP’ye yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 3 Kasım’da HDP Ankara genel merkez binasında gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, getirildiği Bingöl’de çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım’da tutuklanmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak” ile suçlanmıştı.

HDP'li İdris Baluken cezaevinden çıktı - Resim : 1

Melih Gökçek, ne yapacağını şaşırdı: Marteniçka bileklik hakkında söyledikleri pes dedirtti Melih Gökçek, ne yapacağını şaşırdı: Marteniçka bileklik hakkında söyledikleri pes dedirtti
Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı
Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo... Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo...
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu
ÇOK OKUNANLAR
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Cüneyt Özdemir'den 14 Mayıs sonrası için çok konuşulacak iddia: 'Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa...' Cüneyt Özdemir'den 14 Mayıs sonrası için çok konuşulacak iddia: 'Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa...'