Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı! Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma

AKP'li vekillerin imzasıyla Savunma Sanayii Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Ayrıca teklifte sıfır araç tescillerinde üç bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500 TL alınacak. Motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle, motor gücü altı kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin kapsamına alınacak.

Kanun teklifine tepkiler sürerken Sinan Akçıl'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine 'Nasıl fikir?' diye sorduğu hesaplamasını aktaran Akçıl, yorumları kapattı.

Akçıl'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım...5 gün dayan,10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?"