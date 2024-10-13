Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı! Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma

AKP’nin TBMM’ye sunduğu yeni kanun teklifindeki kredi kartlarından alınacak ek vergi maddesi tepkileri beraberinde getirdi. ‘Savunma Sanayi Fonu’ adı altında gelen vergilere Sinan Akçıl destek verdi. Fikir sorduğu paylaşımını yorumlara kapatan Sinan Akçıl, kredi kartından limit kesintisini sigara hesabı ile savundu.

Son Güncelleme:
Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı! Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma

AKP'li vekillerin imzasıyla Savunma Sanayii Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Ayrıca teklifte sıfır araç tescillerinde üç bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500 TL alınacak. Motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle, motor gücü altı kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin kapsamına alınacak.

Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı! Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma - Resim : 1

Kanun teklifine tepkiler sürerken Sinan Akçıl'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine 'Nasıl fikir?' diye sorduğu hesaplamasını aktaran Akçıl, yorumları kapattı.

Akçıl'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım...5 gün dayan,10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?"

Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı! Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma - Resim : 2

100 Bin TL'lik Kredi Kartı Olanlar Dikkat! Vatandaş Akın Etti, Bankalar Uyarı Mesajı Göndermeye Başladı100 Bin TL'lik Kredi Kartı Olanlar Dikkat! Vatandaş Akın Etti, Bankalar Uyarı Mesajı Göndermeye BaşladıGüncel
Cevdet Yılmaz Yeni Vergileri İşaret Etti... 'Bütçeye Tek Kuruş Girmeyecek'Cevdet Yılmaz Yeni Vergileri İşaret Etti... 'Bütçeye Tek Kuruş Girmeyecek'Ekonomi
CHP'den Savunma Sanayii Fonu Tepkisi: 'Kelime Oyunuyla Vatandaşın Aklıyla Alay Ediyorlar'CHP'den Savunma Sanayii Fonu Tepkisi: 'Kelime Oyunuyla Vatandaşın Aklıyla Alay Ediyorlar'Ekonomi

Etiketler
Sinan Akçıl TBMM Vergi
Son Güncelleme:
İzmir Tabip Odası'ndan Gazeteci Çiğdem Toker'e Ödül İzmir Tabip Odası'ndan Gazeteci Çiğdem Toker'e Ödül
Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu
Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor