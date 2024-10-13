İzmir Tabip Odası'ndan Gazeteci Çiğdem Toker'e Ödül

Kalp krizi sonucu vefat eden Doktor Ergün Demir, ölümünün birinci yıl dönümünde İzmir Tabip Odası’nda anıldı. İzmir Tabip Odası tarafından Doktor Ergün Demir adına düzenlenen "Toplumsal Adalet" ödülü gazeteci Çiğdem Toker'e verildi.

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İzmir Tabip Odası'ndan Gazeteci Çiğdem Toker'e Ödül

İzmir tabip Odası tarafından ilk defa verilmeye başlanan 'İzmir Tabip Odası Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Ödülleri' bireysel ve kurumsal olarak iki kategoride belirlendi.

“İzmir Tabip Odası Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın ödülünü Gazeteci Çiğdem Toker’e İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel takdim etti. Kurmsal kategoride NOW Haber Merkezi adına Beril Özcan’a ödülünü Prof. Dr.Gül Ergör verdi.

İzmir Tabip Odası'ndan Gazeteci Çiğdem Toker'e Ödül - Resim : 1

Çiğdem Toker’e çiçeğini Dr. Ergün Demiri eşi Dr. Seher Demir sunarken Beril Özcan’a çiçeğini Dr. Ergün Demir’in kızları İdil ve Ilgın Demir verdiler.

İzmir Tabip Odası'ndan Gazeteci Çiğdem Toker'e Ödül - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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