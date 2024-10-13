Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu
Antalya'da havalimanındaki engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Temizlik görevlisi tarafından bulunan bebek hemen ekiplere bildirildi. Polis, bebeği bırakıp hızlı bir şekilde ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edilen Rusya uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Antalya Havalimanı'nda temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yapılan araştırmada bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi. 2 kişi, Moskova’ya gitmek üzere oldukları esnada Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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