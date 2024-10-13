Cevdet Yılmaz Yeni Vergileri İşaret Etti... 'Bütçeye Tek Kuruş Girmeyecek'

AKP'nin "savunma sanayiine katkı" adı altında yeni vergiler getirmeyi öngördüğü kanun teklifine tepki yağıyor. Vatandaşa bu kadar vergi yükü bindirilmesi tartışma konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar doğru kararlar verildiği görülüyor" dedi.

Cevdet Yılmaz Yeni Vergileri İşaret Etti... 'Bütçeye Tek Kuruş Girmeyecek'

AKP'nin hazırladığı Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu kanun teklifiyle beraber birçok yeni vergi getirilmesi öngörülürken, kredi kartında 100 bin TL’lik limitin üzerine 750 TL'lik "savunma sanayiine katkı" payı da alınacak.

Bir süredir peş peşe vergi artışlarına gittiği için büyük tepki toplayan iktidarın yeni vergi paketine tepki yağarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni düzenlemeyi içeren teklifle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

'ÇOK DOĞRU BİR KARAR'

Cevdet Yılmaz, bunun çok doğru bir karar olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Özellikle Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son pakette ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayiini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik Kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir."

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Kaynak: AA

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