Sosyal medyada tepki çekmişti! Muhtar konvoyundaki çakarlı araca para cezası yazılmış

Sosyal medyada tepki çeken İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı'nın çakarlı seçim konvoyuyla ilgili Trafik Denetleme Müdürlüğünden açıklama geldi.

Sosyal medyada tepki çekmişti! Muhtar konvoyundaki çakarlı araca para cezası yazılmış

Trafik Denetleme Müdürlüğü, İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı'nın çakarlı seçim konvoyuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan araç için sürücü ve sahibine 25,756 lira para cezası kesildiğini ve çakar ve siren düzeneğinin söktürüldüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"27.03.2024 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ”muhtar adayının çakar tertibatlı araçlarla seçim çalışması gündem oldu” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce inceleme başlatılmış, sürücülerin F.T. ve S.T. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahıslar yakalanmıştır.

Yapılan sorgulamada; araçların tahsis şerhinin bulunmadığı anlaşılmış, F.T. ve S.T. isimli araç sürücülerine, KTK'nın 26/2 (İzinsiz çakar/siren tertibatı kullanmak) maddesi ihlalinden 12.878 TL ayrıca araç sahibine de aynı maddeye istinaden 12.878 TL olmak üzere toplamda 25.756 TL cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca araçlardaki siren tertibatı söktürülerek, TCK'nın 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesine istinaden şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır"

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